Балицкий: Запорожье превращают в новый Мариуполь

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. <...> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода "Автозаз", который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые», — рассказал Балицкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска начали перегруппировку для атаки на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

