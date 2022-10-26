Балицкий: Запорожье превращают в новый Мариуполь
Тысячи иностранных бойцов создают в промзонах города Запорожье укрепрайоны, как это было на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».
«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. <...> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода "Автозаз", который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые», — рассказал Балицкий.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска начали перегруппировку для атаки на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+7 518 / сут.
Умерли
390 тыс.+80 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+11 517 / сут.
- Путин: Украина превратилась в инструмент внешней политики США
- Путин заявил об усилении безопасности на ключевых объектах в России
- Российские предприятия массово открыли представительства в ОАЭ
- СМИ: Собчак успела уехать из России до задержания
- Путин: ИГ* и другие террористы пытаются просочиться в СНГ
- Путин заявил, что некоторые страны используют тактику шантажа на пространстве СНГ
- В Дании объяснили секретность расследования по «Северным потокам»
- NYT: Саудовская Аравия обманула США и сорвала секретную сделку
- Экономисты предложили создать резервный фонд пенсионной системы
- Шойгу: Россия провела учения по нанесению массированного ядерного удара
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru