Балицкий: Запорожье превращают в новый Мариуполь

Тысячи иностранных бойцов создают в промзонах города Запорожье укрепрайоны, как это было на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

Власти Запорожья заявили о масштабной перегруппировке ВСУ

«Запорожье превращают в что-то подобное Мариуполю, там в настоящий момент достаточно большое количество наемников, измеряются тысячами. <...> То, что делают в промзонах укрепрайоны, это тоже подтверждается. Особенно в зоне завода "Автозаз", который находится на левой стороне реки, там большое сосредоточение: и техника, и ребята смуглые», — рассказал Балицкий.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинские войска начали перегруппировку для атаки на запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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