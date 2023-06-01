Хуснуллин заявил о большом потенциале каждого из четырех новых регионов РФ

Его заявление прозвучало во время рабочей поездки в ЛНР. По его словам, один из разделов программы социально-экономического развития республики — поддержка и развитие экономики, в том числе аграрного сектора и промышленных предприятий.

Хуснуллин посетил авиационный ремонтный завод в Луганске, больницу и школу в Краснодоне, контрольно-пропускной пункт «Гуково», который по поручению президента России расширяют и приводят в порядок.

Зампред проконтролировал, как осуществляется ремонт и строительство подъездных дорог – как со стороны ЛНР, так и со стороны Ростовской области. По его словам, к 1 июля основные работы будут выполнены.

Ранее Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

