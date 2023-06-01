Хуснуллин заявил о большом потенциале каждого из четырех новых регионов РФ
Каждый из четырех новых российских регионов имеет большой потенциал, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя председателя кабмина РФ Марата Хуснуллина.
Его заявление прозвучало во время рабочей поездки в ЛНР. По его словам, один из разделов программы социально-экономического развития республики — поддержка и развитие экономики, в том числе аграрного сектора и промышленных предприятий.
Хуснуллин посетил авиационный ремонтный завод в Луганске, больницу и школу в Краснодоне, контрольно-пропускной пункт «Гуково», который по поручению президента России расширяют и приводят в порядок.
Зампред проконтролировал, как осуществляется ремонт и строительство подъездных дорог – как со стороны ЛНР, так и со стороны Ростовской области. По его словам, к 1 июля основные работы будут выполнены.
Ранее Роскомнадзор открыл территориальные подразделения в новых регионах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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