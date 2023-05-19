Хуснуллин: Принято окончательного решения по судьбе «Азовстали»

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет построен технопарк, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Вице-премьер Хуснуллин: «Азовсталь» в Мариуполе можно сохранить

По его словам, его план будет готов после разминирования территории. Отмечается, что для того, чтобы привести завод в порядок, потребуются миллиарды рублей.

«Сейчас проводим плановое разминирование, как все разминируем, за это время будет готов и план развития "Азовстали" уже как будущего технопарка», — отметил вице-премьер.

Ранее Хуснуллин заявил о планах восстановить Мариуполь за три года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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