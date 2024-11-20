Хуснуллин: В занятых ВС РФ населенных пунктах создадут временные администрации

Во взятых под контроль российской армией населенных пунктах в новых регионах создадут временные администрации, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин по итогам правительственного часа в Совете Федерации.

Он также отметил, что появилась возможность начать восстановление Северодонецка и Лисичанска в Луганской народной республике, поскольку от них отодвинулась линия боевого соприкосновения.

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«По всем территориям, которые вновь освобожденные, сейчас будут организованы временные администрации. Определены выплаты людям», - сказал Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что правительство дополнительно направит Луганской народной республике свыше 370 млн рублей в целях поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства. Деньги направят ЛНР в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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