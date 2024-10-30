ВТБ начал прием заявок на ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР
ВТБ начал прием заявок на льготную ипотеку по ставке 2% на покупку жилья в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Займы предоставляются на покупку первичного готового или строящегося жилья от застройщика.
«Ставка составляет всего 2% годовых на весь срок договора, который может достигать 30 лет», — отметили в кредитной организации.
В рамках льготной программы для заемщиков ввели минимальный размер первого взноса — 10,1% от стоимости, а сумма кредита составляет до 6 млн рублей.
Как отметил управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип, банк планирует запустить льготную ипотеку в Херсонской и Запорожской областях, когда в этих регионах начнется жилищное строительство.
Между тем правительство РФ дополнительно выделило 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru