ВТБ начал прием заявок на ипотеку под 2% в ЛНР и ДНР

ВТБ начал прием заявок на льготную ипотеку по ставке 2% на покупку жилья в Луганской и Донецкой народных республиках. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Займы предоставляются на покупку первичного готового или строящегося жилья от застройщика.

«Ставка составляет всего 2% годовых на весь срок договора, который может достигать 30 лет», — отметили в кредитной организации.

В рамках льготной программы для заемщиков ввели минимальный размер первого взноса — 10,1% от стоимости, а сумма кредита составляет до 6 млн рублей.

Как отметил управляющий ВТБ в Новороссии Виктор Шип, банк планирует запустить льготную ипотеку в Херсонской и Запорожской областях, когда в этих регионах начнется жилищное строительство.

Между тем правительство РФ дополнительно выделило 446,9 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ, пишет «Свободная пресса».

