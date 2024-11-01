Кабмин выделит ЛНР более 370 млн рублей на поддержку сферы ЖКХ
Правительство дополнительно направит Луганской Народной Республике свыше 370 млн рублей в целях поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
«Средства пойдут на поддержку... жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на обеспечение стабильной работы систем теплоснабжения в период прохождения отопительного сезона», — подчеркнули в правительстве.
В кабмине уточнили, что деньги направят ЛНР в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов.
Ранее правительство выделило 446,9 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование процентной ставки по «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке», «Льготной ипотеке», напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru