Кабмин выделит ЛНР более 370 млн рублей на поддержку сферы ЖКХ

Правительство дополнительно направит Луганской Народной Республике свыше 370 млн рублей в целях поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«Средства пойдут на поддержку... жилищно-коммунального хозяйства, в том числе на обеспечение стабильной работы систем теплоснабжения в период прохождения отопительного сезона», — подчеркнули в правительстве.

В кабмине уточнили, что деньги направят ЛНР в рамках госпрограммы восстановления и социально-экономического развития новых регионов.

Ранее правительство выделило 446,9 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование процентной ставки по «Семейной ипотеке», «Дальневосточной и арктической ипотеке», «Льготной ипотеке», напоминает «Свободная пресса».

