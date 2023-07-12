Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада
Турция не отвернулась от России и не «повернулась лицом к Западу», мнение об этом не соответствует действительности, сообщает газета Hürriyet, ссылаясь на источники в правительственных кругах.
«Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава», — отмечается в материале.
Hürriyet пишет, что Анкара будет развивать отношения с Западом и Европой. При этом турецкая сторона продолжит поддерживать «прозрачные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена развивать отношения с Турцией, несмотря на разногласия, отмечает RT. По словам представителя Кремля, планируется продолжать диалог «там, где это выгодно нам, и где это выгодно им», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Комсомольске-на-Амуре выявили ячейку пособников террористов в Сирии
- В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины
- Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы
- Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада
- В России призвали ограничить продажу копирующих взрослые товаров для детей
- Марочко заявил, что к юго-западу от Артемовска идут ожесточенные бои
- В Татарстане автомобиль съехал в реку Меша, погибли два человека
- Hürriyet: Байден и Блинкен заранее знали о позиции Эрдогана по членству в ЕС
- Пожар в деревянных постройках в Солнечногорске локализовали на 2,5 тысячи кв. м
- Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах Туапсинского района Кубани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru