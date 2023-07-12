Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада

«Турция будет продолжать проводить политику баланса как международная и региональная держава», — отмечается в материале.

Hürriyet пишет, что Анкара будет развивать отношения с Западом и Европой. При этом турецкая сторона продолжит поддерживать «прозрачные переговоры» с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена развивать отношения с Турцией, несмотря на разногласия, отмечает RT. По словам представителя Кремля, планируется продолжать диалог «там, где это выгодно нам, и где это выгодно им», пишет «Свободная пресса».

