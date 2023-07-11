Турция заверила, что сближение с Западом не повредит отношениям с Россией

Сближение Турции с Западом не ухудшит российско-турецкие отношения. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.

Эрдоган заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке

При этом, подчеркнул собеседник агентства, Анкара будет налаживать связи с Вашингтоном и рассчитывает на «быстрое решение некоторых проблем».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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