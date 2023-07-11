Турция заверила, что сближение с Западом не повредит отношениям с Россией

При этом, подчеркнул собеседник агентства, Анкара будет налаживать связи с Вашингтоном и рассчитывает на «быстрое решение некоторых проблем».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что старания ООН по выполнению российской части «зерновой сделки» оказались безрезультатны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

