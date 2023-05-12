Хукстра: на совете глав МИД ЕС обсудят увеличение поставок оружия на Украину

По его словам, также будут обсуждаться поставки продовольствия, финансовой и гуманитарной помощи Киеву на восстановление страны по завершении конфликта с Россией.

Хукстра подчеркнул, что Нидерланды готовы направить на Украину любые системы обычного вооружения.

«Для нас, как мы уже говорили, нет табу в этом вопросе», - добавил министр иностранных дел Нидерландов.

Ранее Нидерланды пообещали продолжить поставки оружия Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

