Хукстра: на совете глав МИД ЕС обсудят увеличение поставок оружия на Украину
Страны-члены Евросоюза продолжат настаивать на увеличении объема вооружений, поставляемых на Украину, заявил глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в преддверии совета глав внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза, который начнет свою работу в пятницу, 12 мая, в Стокгольме, сообщает ТАСС.
По его словам, также будут обсуждаться поставки продовольствия, финансовой и гуманитарной помощи Киеву на восстановление страны по завершении конфликта с Россией.
Хукстра подчеркнул, что Нидерланды готовы направить на Украину любые системы обычного вооружения.
«Для нас, как мы уже говорили, нет табу в этом вопросе», - добавил министр иностранных дел Нидерландов.
Ранее Нидерланды пообещали продолжить поставки оружия Украине, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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