«Худшее впереди»: Макрон после разговора с Путиным об Украине

По словам представителя администрации Макрона, «худшее впереди», так как президент России Владимир Путин настроен решительно.

«Ничего из сказанного Путиным не обнадежило», — подчеркнули в администрации французского президента.

Также представитель администрации Макрона отметил, что российский президент дал понять, что «хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия России».

В ходе телефонного разговора Путина и Макрона также была затронута тема создания гуманитарных коридоров для выезда мирного населения из Украины.

