«Худшее впереди»: Макрон после разговора с Путиным об Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон высказал мнение, что ситуация на Украине может ухудшиться. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на представителя администрации французского лидера.

Путин заявил Макрону, что задачи спецоперации будут выполнены в любом случае

По словам представителя администрации Макрона, «худшее впереди», так как президент России Владимир Путин настроен решительно.

«Ничего из сказанного Путиным не обнадежило», — подчеркнули в администрации французского президента.

Также представитель администрации Макрона отметил, что российский президент дал понять, что «хочет взять под контроль всю Украину целиком, если украинцы не согласятся на нынешние условия России».

В ходе телефонного разговора Путина и Макрона также была затронута тема создания гуманитарных коридоров для выезда мирного населения из Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Владимир ПутинЭммануэль Макрон
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