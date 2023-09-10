В МГИК отметили высокое число проголосовавших на выборах мэра Москвы

На выборах мэра и муниципальных депутатов Москвы фиксируется высокая явка – более 2 млн 600 тыс. человек. Об этом заявила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

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«Мы видим, что количество проголосовавших в Москве уже превышает 2 млн 600 тыс. человек. Поэтому считаем, что явка неплохая», – сказала Ольга Кириллова журналистам.

Глава московского ЦИКа выразила надежду, что в голосовании примут участие еще больше избирателей.

По данным Кирилловой, в течение прошедшей ночи в онлайн проголосовало около 80-90 тыс. москвичей.

На участках могут проголосовать зарегистрированные в Москве избиратели. Найти свой участок можно с помощью специального сервиса: www.mos.ru/vote-map. Чтобы воспользоваться онлайн-сервисом, необходимо создать полную учетную запись на mos.ru.



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ФОТО: РИА Новости
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