Художник-акционист в Петербурге получил 10 суток за несогласованную выставку
Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга поместил художника-акциониста Павла Крисевича под арест на 10 суток за несогласованную выставку картин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой адвоката задержанного Луизу Магомедову.
Адвокат пояснила, что художник был задержан еще 2 мая, тогда как суд прошел лишь 4 мая, поэтому ему нужно будет провести под арестом оставшиеся восемь суток. Крисевичу вменяют в вину деяние, запрещенное частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". По данной статье можно получить до 30 суток административного ареста.
Активистка Анастасия Михайлова, которая также принимала участие в организации несогласованной уличной выставки, арестована на 8 суток. В ноябре прошлого года Тверской суд Москвы уже арестовывал Крисевича на 15 суток. Тогда он провел возле здания ФСБ в центре Москвы акцию с имитацией распятия Иисуса Христа.
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