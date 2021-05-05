Художник-акционист в Петербурге получил 10 суток за несогласованную выставку

Адвокат пояснила, что художник был задержан еще 2 мая, тогда как суд прошел лишь 4 мая, поэтому ему нужно будет провести под арестом оставшиеся восемь суток. Крисевичу вменяют в вину деяние, запрещенное частью 8 статьи 20.2 КоАП РФ "Повторная организация публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия". По данной статье можно получить до 30 суток административного ареста.

Активистка Анастасия Михайлова, которая также принимала участие в организации несогласованной уличной выставки, арестована на 8 суток. В ноябре прошлого года Тверской суд Москвы уже арестовывал Крисевича на 15 суток. Тогда он провел возле здания ФСБ в центре Москвы акцию с имитацией распятия Иисуса Христа.

