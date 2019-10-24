«Превращается в хромую утку». Почему Песков опроверг слова Киселева о преемнике Путина

В Кремле в настоящее время не думают о преемнике президента России Владимира Путина, до выборов ещё далеко. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, сколько возможных преемников Путина есть в данный момент. «Сейчас об этом никто не думает, все занимаются напряженной работой, свидетелями чего вы и являетесь», — цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.

Накануне генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ходе лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ рассказал, что президент России готовит себе преемника. По словам Киселева, российский лидер сейчас всерьез озадачен этим вопросом.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН объяснил, почему администрация главы государства сторонится темы возможного преемника президента.

«Во-первых, сам Владимир Путин, когда ему задали вопрос о потенциальном преемнике, сказал, что он, конечно же, об этом думает. Во-вторых, я думаю, сам Киселев не имел в виду делать из своего заявления какую-то сенсацию, у него была плановая лекция, ему задали вопрос, он на него ответил так, как считает нужным, развивая мысль, однажды высказанную президентом. А вот Дмитрий Песков уже оказался в другой ситуации, потому что активное обсуждение вопроса о преемнике является одним из элементов превращения действующего главы государства в так называемую "хромую утку". До выборов, действительно, еще достаточно далеко, четыре с лишним года, поэтому я считаю, что правы все. И Путин, который говорил, что вопрос преемственности важен. И Киселев, который сказал, что Путин об этом думает. И Песков, который, являясь не только пресс-секретарем президента, но и замглавы его администрации, сказал, что в данный момент вопрос неактуален. Я верю, что в повестке органов власти данного вопроса нет, но это не значит, что Путин как ответственный политик не может об этом думать», - подытожил он.