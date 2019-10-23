Путин ищет себе преемника

Президент России Владимир Путин готовит себе преемника. Об этом рассказал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ходе лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ, сообщает РБК. По словам Киселева, российский лидер сейчас всерьез озадачен этим вопросом.

«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера», — цитирует его Ura.ru.

Глава МИА «Россия сегодня» отметил, что подготовка преемника – это нормальная общемировая практика.

