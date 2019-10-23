Путин ищет себе преемника
23 октября 201915:59
Президент России Владимир Путин готовит себе преемника. Об этом рассказал генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в ходе лекции для первокурсников факультета журналистики МГУ, сообщает РБК. По словам Киселева, российский лидер сейчас всерьез озадачен этим вопросом.
«Сам Путин говорил, что он думает об этом с утра до вечера», — цитирует его Ura.ru.
Глава МИА «Россия сегодня» отметил, что подготовка преемника – это нормальная общемировая практика.
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
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