«Хромает с августа»: СМИ «положили» Валуева в больницу
Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев испытывает проблемы со здоровьем, но не госпитализирован, сообщает РИА Новости.
«Вчера он был в Думе, всё в порядке.. Он просто хромает, действительно, с августа», - отметили в пресс-службе депутата.
По словам собеседника агентства, в субботу Валуев «будет комментировать бой на ТВ»,
Ранее Telegram-каналы сообщили, что боксер-депутат попал в больницу из-за проблем с ногой.
В конце сентября 49-летний Валуев сообщил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации.
Ранее президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что участие Валуева в спецоперации будет «очень полезным».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru