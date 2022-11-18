«Хромает с августа»: СМИ «положили» Валуева в больницу

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев испытывает проблемы со здоровьем, но не госпитализирован, сообщает РИА Новости.

«Вчера он был в Думе, всё в порядке.. Он просто хромает, действительно, с августа», - отметили в пресс-службе депутата.

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По словам собеседника агентства, в субботу Валуев «будет комментировать бой на ТВ»,

Ранее Telegram-каналы сообщили, что боксер-депутат попал в больницу из-за проблем с ногой.

В конце сентября 49-летний Валуев сообщил, что получил повестку в рамках частичной мобилизации.

Ранее президент Академии политической науки (АПН) Олег Шабров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» усомнился, что участие Валуева в спецоперации будет «очень полезным».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:БоксГосдумаНиколай Валуев
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