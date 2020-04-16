«Хотят развязать себе руки!» В Совфеде упрекнули США в голословных обвинениях

США уверены, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Его направили в Конгресс.

Госдеп считает, что действия России с 1996 года, когда был подписан мораторий на проведение испытаний, «не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности».

Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал принцип действия США в попытках очернить Россию в сфере безопасности или контроля над вооружением.

«В последних обвинениях США в адрес России и в части ядерных экспериментов и испытаний, и в части вывода противоспутникового оружия в космос, прослеживается одна и та же тенденция, которую мы все более отчетливо стали наблюдать на протяжении последних одного-двух лет. Сначала они хотят приписать нашей стране нарушения тех или иных договоренностей в сфере безопасности, контроля над вооружением или разоружением, а затем под предлогом того, что Россия якобы не соблюдает свои обязательства, выйти из этих соглашений и приступить к аналогичным действиям, но уже не связанными никакими обязательствами, действуя открыто и неприкрыто. Это произошло в случае с договором о ракетах средней и меньшей дальности. Это на наших глазах происходит с договором по открытому небу, там ситуация еще не дошла до критической точки. И это, возможно, произойдет с договором о запрете подземных испытаний ядерного оружия и о имеющимся комплексе договоренности, хотя они пока не носят юридического характера, о немилитаризации космоса. Вот во всем этом я вижу одну и ту же тенденцию - развязать себе руки для собственных действий в нарушении соответствующих договоренностей», - заявил он.