«Хотят развязать себе руки!» В Совфеде упрекнули США в голословных обвинениях
Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН объяснил, что американское правительство выдумывает предлоги для наращивания своего ядерного потенциала.
США уверены, что Россия проводила эксперименты с ядерным оружием, говорится в докладе Госдепартамента за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Его направили в Конгресс.
Госдеп считает, что действия России с 1996 года, когда был подписан мораторий на проведение испытаний, «не соответствовали приверженности стандартам нулевой мощности».
Глава комитета Совфеда РФ по международным делам Константин Косачев в эфире НСН рассказал принцип действия США в попытках очернить Россию в сфере безопасности или контроля над вооружением.
«В последних обвинениях США в адрес России и в части ядерных экспериментов и испытаний, и в части вывода противоспутникового оружия в космос, прослеживается одна и та же тенденция, которую мы все более отчетливо стали наблюдать на протяжении последних одного-двух лет. Сначала они хотят приписать нашей стране нарушения тех или иных договоренностей в сфере безопасности, контроля над вооружением или разоружением, а затем под предлогом того, что Россия якобы не соблюдает свои обязательства, выйти из этих соглашений и приступить к аналогичным действиям, но уже не связанными никакими обязательствами, действуя открыто и неприкрыто. Это произошло в случае с договором о ракетах средней и меньшей дальности. Это на наших глазах происходит с договором по открытому небу, там ситуация еще не дошла до критической точки. И это, возможно, произойдет с договором о запрете подземных испытаний ядерного оружия и о имеющимся комплексе договоренности, хотя они пока не носят юридического характера, о немилитаризации космоса. Вот во всем этом я вижу одну и ту же тенденцию - развязать себе руки для собственных действий в нарушении соответствующих договоренностей», - заявил он.
Собеседник НСН добавил, что российская сторона систематически заявляет о своем несогласии с обвинениями.
«Никаких доказательств, что Россия со своей стороны нарушила эти договоренности, американцы раз за разом не приводят, не приведены они и на этот раз. Там все на уровне умозаключений и некоторых логических цепочек. После чего степень уверенности искусственно завышается до максимума. Россия свои обязательства - это исчерпывающим образом было заявлено на всех уровнях, в том числе, в последние дни по уровню Министерства иностранных дел РФ - по всем этим соглашениям соблюдала, соблюдает и будет соблюдать. Из этого все должны исходить совершенно твердо», - заявил Косачев.
Ранее сообщалось, что космическое командование ВВС США заявило, что 15 апреля Россия провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Вашингтон уверен, что «угрозы космическим системам Соединенных Штатов и союзников реальны, серьезны и растут». С таким заявлением выступил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд. По его словам, это оружие может уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите.
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