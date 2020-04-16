Новости за ночь: США заявили об испытании РФ противоспутниковой ракеты
Космическое командование ВВС США утверждает, что накануне, 15 апреля, РФ провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Как пишет РИА Новости, Вашингтон уверен, что «угрозы космическим системам Соединенных Штатов и союзников реальны, серьезны и растут». С таким заявлением выступил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд. По его словам, это оружие может уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите. Космическое командование ВВС США подчеркивает, что испытание ракеты последовало за маневрами российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543»,
При этом, Джон Реймонд отметил, что США готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации», пишет РЕН ТВ.
Накануне НСН писала, что Украина может нанести удар по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. Об этом в интервью порталу censor.net. заявил директор Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, Леонид Шиман. Он подчеркнул, что удары по объектам могут быть нанесены «Ольхой», пишет Ura.ru.
Напомним, 12 апреля Павлоградский химический завод остался без финансирования. По словам Шимана, с начала года руководство вынуждено было уволить более 680 человек, подчеркивает Life.ru. Предприятие производит топливо для всех типов ракет, которые есть на вооружении в украинской армии.
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