Новости за ночь: США заявили об испытании РФ противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США утверждает, что накануне, 15 апреля, РФ провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Как пишет РИА Новости, Вашингтон уверен, что «угрозы космическим системам Соединенных Штатов и союзников реальны, серьезны и растут». С таким заявлением выступил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд. По его словам, это оружие может уничтожать спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите. Космическое командование ВВС США подчеркивает, что испытание ракеты последовало за маневрами российских спутников «Космос-2542» и «Космос-2543»,



При этом, Джон Реймонд отметил, что США готовы к «сдерживанию агрессии и защите нации», пишет РЕН ТВ.