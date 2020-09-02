Хотели найти. Эксперты об отравлении Навального «Новичком»
Версию Германии об отравлении Навального боевым веществом в России поставили под сомнение
Крайне скептически отнеслись российские эксперты к версии об отравлении Алексея Навального боевым веществом из группы, к которой относится «Новичок», ставший знаменитым благодаря «делу Скрипалей».
С утверждением о том, что российский оппозиционер был отравлен такого рода ядом, выступило правительство Германии, куда Навальный был доставлен на лечение в конце августа после того, как потерял сознание на борту самолета Томск – Москва. Почему немецкая версия не выдерживает критики, НСН объяснил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов:
«Новичок относится к категории боевых отравляющих веществ. Контакт с этим веществом приводит сразу к немедленной смерти».
Если была цель найти «Новичок», то его и нашли, продолжил Михайлов:
«Он приезжает в Германию и его тут же находят», - саркастически заметил собеседник агентства, выразив сомнения в том, что этим заявлениям можно доверять.
Категоричен в этом вопросе и один из разработчиков «Новичка». Алексей Навальный не мог быть отравлен этим веществом, заявил «Интерфаксу» Владимир Углев. По его словам, применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и А-234 «Новичок» можно исключить, поскольку в этом случае, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди.
Под сомнение поставил выводы немецкой стороны и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Из его заявления «Интерфаксу» следует, что такой вариант по меньшей мере противоречит здравому смыслу:
«Неужели вы думаете, что Навального выпустили бы через день улететь в Германию, хотя он был под подпиской о невыезде? Его отпустили, пошли навстречу. Для того чтобы они потом обвинили, что мы его отравили?» - сказал сенатор, отметив также, что в России «Новичок» не производится.
Алексей Навальный был госпитализирован в состоянии комы в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Омские врачи не выявили в его организме отравляющих веществ. Через два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой выявили у него признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В среду агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщило, что российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. А основной диагноз, поставленный Навальному - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит. Во что, если откровенно, верится так же, как и в отравление «Новичком».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- Турция планирует разрешить испытания российской вакцины
- Назван самый «опасный» месяц для грибников и ягодников в Подмосковье
- В Подмосковье на четверть снизилось количество погибших на железной дороге
- Все малокомплектные школы Подмосковья организовали бесплатное питание для младшеклассников
- У 83-летнего Берлускони обнаружен коронавирус
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru