Хотели найти. Эксперты об отравлении Навального «Новичком»

Категоричен в этом вопросе и один из разработчиков «Новичка». Алексей Навальный не мог быть отравлен этим веществом, заявил «Интерфаксу» Владимир Углев. По его словам, применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и А-234 «Новичок» можно исключить, поскольку в этом случае, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди.

Под сомнение поставил выводы немецкой стороны и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Из его заявления «Интерфаксу» следует, что такой вариант по меньшей мере противоречит здравому смыслу:

«Неужели вы думаете, что Навального выпустили бы через день улететь в Германию, хотя он был под подпиской о невыезде? Его отпустили, пошли навстречу. Для того чтобы они потом обвинили, что мы его отравили?» - сказал сенатор, отметив также, что в России «Новичок» не производится.

Алексей Навальный был госпитализирован в состоянии комы в Омске 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета Томск - Москва. Омские врачи не выявили в его организме отравляющих веществ. Через два дня Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику Charite, врачи которой выявили у него признаки интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. В среду агентство ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах сообщило, что российские криминалисты не обнаружили в организме Алексея Навального следов ядовитых и отравляющих веществ. А основной диагноз, поставленный Навальному - нарушение углеводного обмена, сопутствующий - панкреатит. Во что, если откровенно, верится так же, как и в отравление «Новичком».

