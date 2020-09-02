Захарова призвала Германию вернуться в правовое поле по инциденту с Навальным
Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию вернуться в «правовое поле» для расследования инцидента с Навальным. Соответствующее заявление Захарова сделала в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
Ранее правительство Германии заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок", пишет Ura ru. Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.
Как отметила Захарова, таким образом используются «старые лекала» в новой ситуации. По ее мнению, если истинной целью является расследование ситуации с Навальным, Германии нужно действовать в рамках правового поля.
Напомним, оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.
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