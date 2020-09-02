Захарова призвала Германию вернуться в правовое поле по инциденту с Навальным

Ранее правительство Германии заявило, что немецкие специалисты установили, что отравление Навального произошло субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок", пишет Ura ru. Этим же веществом были отправлены в Лондоне Сергей и Юлия Скрипали, что приписывают России.

Как отметила Захарова, таким образом используются «старые лекала» в новой ситуации. По ее мнению, если истинной целью является расследование ситуации с Навальным, Германии нужно действовать в рамках правового поля.

Напомним, оппозиционер Алексей Навальный в настоящее время находится берлинской клинике, куда он был доставлен на лечение. Политику стало плохо на борту самолета Томск-Москва. По предварительным данным, он был отравлен. Инцидент произошел 20 августа, состояние Навального по-прежнему расценивают как тяжелое.

