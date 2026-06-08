Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала»

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Василий Березуцкий ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской команды.

«Стороны решили не продлевать трудовые отношения», — указано в сообщении.

Василию Березуцкому 43 года, он возглавлял «Урал» с декабря 2025 года, пишет RT. Контракт со специалистом истек в конце нынешнего сезона. Под руководством тренера клуб смог занять третье место в Лиге Пари (Первой лиге).

Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран покинул свой пост спустя две недели после назначения.

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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