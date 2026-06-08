Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала»
Главный тренер футбольного клуба «Урал» Василий Березуцкий ушел в отставку. Об этом сообщила пресс-служба екатеринбургской команды.
«Стороны решили не продлевать трудовые отношения», — указано в сообщении.
Василию Березуцкому 43 года, он возглавлял «Урал» с декабря 2025 года, пишет RT. Контракт со специалистом истек в конце нынешнего сезона. Под руководством тренера клуб смог занять третье место в Лиге Пари (Первой лиге).
Ранее главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран покинул свой пост спустя две недели после назначения.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- ВС России освободили Химик в ДНР
- Депутат Буцкая рассказала, как детские сады будут работать по 12 часов
- Березуцкий покинул пост главного тренера «Урала»
- Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией
- Путь к миру? В Израиле надеются на скорую договорённость с Ираном
- В ДТП с автобусом под Ярославлем пострадал 31 человек
- Миф по заветам Айтматова: Почему стоит смотреть триллер «Кассандра»
- СМИ: Трамп заявил о готовности рассмотреть отправку спецназа в Иран
- Россиянам рассказали, как пережить финансовый «пузырь»
- Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в России