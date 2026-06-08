Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией

Истребители НАТО сбили беспилотник над Латвией. Об этом заявили в пресс-службе национальных вооруженных сил страны.

По их данным, аппарат входил в воздушное пространство республики, пишет RT.

«Истребители союзников в воздушном пространстве Латвии успешно сбили беспилотник», — отмечается в сообщении.

Ранее в Эстонии система ПВО впервые самостоятельно сбила над территорией страны беспилотник. Предположительно, дрон принадлежал Украине.

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ФОТО: ТАСС / Markus Schreiber / AP
ТЕГИ:БеспилотникиЛатвияНАТО

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