В Госдуме призвали россиян пользоваться легальными VPN
Граждане России должны сами решать, стоит ли им использовать VPN-сервисы. Об этом «Газете.Ru» заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.
Тем россиянам, которые намерены использовать VPN-сервисы, парламентарий посоветовал отказаться от сомнительных приложений. По его словам, в этом случае есть опасность «добровольно отдать мошенникам доступ к своим персональным данным и банковским приложениям».
Свинцов отметил, что лучше использовать легальные VPN-сервисы, которые, например, предлагает «большинство операторов связи».
«Которые будут работать со всеми сервисами и с белыми списками, и с теми ресурсами, которые наши граждане используют в большинстве задач ежедневно», - заключил депутат.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время в России нет никаких запретов на использование VPN, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
