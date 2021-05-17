Блинкен и Лавров обсудят «Северный поток - 2»

Как ожидается, встреча состоится на полях министерской сессии Арктического совета. «Мы не стремимся к эскалации, мы просто ищем более предсказуемые, стабильные отношения. И я думаю, что есть области, в рамках которых мы можем обсудить это с министром иностранных дел Лавровым», - заявил высокопоставленный представитель Госдепа США.

Как сообщалось, строительство газопровода «Северный поток – 2» находится на завершающей стадии. Об этом сообщил глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов в интервью изданию «Энергетическая политика».

Он отметил, что Европа заинтересована в реализации проекта.

