Ходорковский сожалеет о штурме Белого Дома
Российский бизнесмен Михаил Ходорковский признался, что сожалеет о том, что в 1993 году участвовал в штурме Белого Дома. По его словам, он лично и «достаточно близко» знал первого президента РФ Бориса Ельцина с 1990 года, а в 1991-м был на баррикадах Белого дома, передает «Эхо Москвы».
В 1993 году он противостоял парламенту, добавил Ходорковский, отметив, что сожалеет об этих событиях, передает Ura.ru.
Бизнесмен также напомнил, что в течение 10 лет входил в близкое окружение Ельцина и за это время никто не давал взяток политику.
Президент РФ Владимир Путин в марте назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Президент рассказал, что окружение Ходорковского замешано также в заказных убийствах. Личное участие бывшего топ-менеджера в них доказать не удалось, однако вряд ли сотрудники компании действовали «по собственной прихоти».
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