Ходорковский сожалеет о штурме Белого Дома

В 1993 году он противостоял парламенту, добавил Ходорковский, отметив, что сожалеет об этих событиях, передает Ura.ru.

Бизнесмен также напомнил, что в течение 10 лет входил в близкое окружение Ельцина и за это время никто не давал взяток политику.

Президент РФ Владимир Путин в марте назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Президент рассказал, что окружение Ходорковского замешано также в заказных убийствах. Личное участие бывшего топ-менеджера в них доказать не удалось, однако вряд ли сотрудники компании действовали «по собственной прихоти».

