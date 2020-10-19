Ходорковский сожалеет о штурме Белого Дома

Российский бизнесмен Михаил Ходорковский признался, что сожалеет о том, что в 1993 году участвовал в штурме Белого Дома. По его словам, он лично и «достаточно близко» знал первого президента РФ Бориса Ельцина с 1990 года, а в 1991-м был на баррикадах Белого дома, передает «Эхо Москвы».

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В 1993 году он противостоял парламенту, добавил Ходорковский, отметив, что сожалеет об этих событиях, передает Ura.ru.

Бизнесмен также напомнил, что в течение 10 лет входил в близкое окружение Ельцина и за это время никто не давал взяток политику.

Президент РФ Владимир Путин в марте назвал бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского жуликом. Президент рассказал, что окружение Ходорковского замешано также в заказных убийствах. Личное участие бывшего топ-менеджера в них доказать не удалось, однако вряд ли сотрудники компании действовали «по собственной прихоти».

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Борис ЕльцинБелый ДомМихаил Ходорковский
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