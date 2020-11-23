«Сделайте шаг назад». Экс-глава офиса Зеленского обратился к Путину

Бывший глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой «сделать шаг назад», сообщает РИА Новости.

В интервью Ксении Собчак Богдан объяснил, что речь идёт о переподписании Минских соглашений. «Владимир Владимирович, с точки зрения всего мира, всего населения, всех людей - это будет поступок сильного. Это будет как раз победа», - добавил он.

Богдан также рассказал, что президент России знает об этом предложении, и отметил, что существует некий алгоритм действий. Экс-глава офиса Зеленского не стал уточнять детали, объяснив это конфиденциальностью. На вопрос Собчак, идет ли речь о «неком компромиссе вместо Минских соглашений», Богдан ответил утвердительно.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе (ТКГ) и первый президент Украины Леонид Кравчук назвал Комплекс мер по выполнению Минских соглашений «политической петлёй на шее Украины, который везде и во всём мешает нам принимать решения». По его словам, Киев будет настаивать на изменении порядка выполнения пунктов минских договорённостей, передаёт RT.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан в феврале 2015 года после переговоров в нормандском формате с участием России, Украины, Германии и Франции. В документ вошли прекращение огня в Донбассе, отвод войск, конституционная реформа, создание зоны безопасности, соблюдение прав населения Донбасса, решение пограничных вопросов с ДНР/ЛНР и прочее.

