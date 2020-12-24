«Людям нужен генсек». Зеленскому посоветовали равняться на Путина
Президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН рассказал, почему украинцы отчасти завидуют россиянам.
Владимир Зеленский может стать последним президентом Украины, поскольку его деятельность способна уничтожить институт президентства в стране, заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. По его словам, вполне возможен вариант, когда украинцы решат, что «с президентом что-то не то получилось» и согласятся на создание парламентской республики.
Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в эфире НСН рассказал, насколько реально такое радикальное изменение политического устройства Украины.
«Советую критически относиться к заявлением Гончаренко, это одна из политических балаболок. Он часто выдает желаемое за действительное. С 1990-х годов на Украине популярна идея о сильной стране с сильным вождем. Все заявления про парламентскую республику не имеют достаточных оснований», - отметил он.
Михальченко заявил, что такая идея не получает отклика у населения.
«И Россия, и Украина остались по образу мышления советскими: людям нужен генсек, который будет за всё отвечать. Если мы превратим Украину в парламентскую республику, это будет плохо, потому что появятся 450 президентов. Будет один в тын, а другой в ворота (то есть не к месту - прим. НСН). Еще не время. Украине нужен свой Шарль Де Голль, который сделает сначала президентскую республику, а уже потом при необходимости будет переходить к парламентаризму», - добавил политолог.
Он также объяснил, почему, несмотря на сложные отношения между странами, народ Украины завидует россиянам.
«В Украине довольно много людей, которые позитивно оценивают президента России как самодержца, который всё решает. А у нас на телевидении показывают перепалки и драки депутатов Верховной Рады. У нас очень дискредитирована парламентская ветвь власти, она имеет самый низкий рейтинг одобрения у населения», - отметил Михальченко.
Политолог уточнил, что призывам к парламентской республике на самом деле никто не собирается следовать.
«Такие заявления постоянно делает оппозиция, но как только она приходит к власти, то начинает давать больше полномочий президенту. Например, сейчас у Зеленского больше полномочий, чем у Кравчука, Кучмы, Ющенко. Из этого не выходит ничего хорошего. Требования к Зеленскому большие, а он как руководитель маленького театрального коллектива не дорос до руководителя большой европейской страны. Он фактически не владеет ситуацией в республике», - считает эксперт.
Однако это не помешает Зеленскому доработать свой срок до конца, уверен президент Украинской академии политических наук.
«Народ не испытывает к нему отторжения. Рейтинги падают, но он все равно остается лидером. Перевыборы невыгодны даже населению, потому что люди помнят итоги двух оранжевых революций. Ничего хорошего из этого не вышло», - заключил политолог.
Зеленский работает на посту президента с мая 2019 года, однако его рейтинги идут вниз, а пропрезидентская партия «Слуга народа» на местных выборах осенью 2020 года во многих регионах стала только третьей. Более того, 28% украинцев, опрошенных фондом «Демократические инициативы», признали Зеленского «неудачником 2020 года».
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