Зюганов осадил Соловьева после призыва ехать в Берлин и Париж на танках
Надо принимать новую финансово-экономическую модель, будем сильными – США и НАТО начнут нас слушать, сказал НСН Геннадий Зюганов.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил в беседе с НСН, что не видит смысла лезть в Берлин и Париж, потому что это приведет к термоядерной войне.
Россия должна ввести войска в Берлин и Париж. С таким предложением выступил телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, мы должны войти в Берлин и не выходить оттуда никогда, поставил свою версию колесных танков Макрон, значит мы должны войти в Париж. Зюганов выступил против этой идеи.
«Никакого смысла лезть сегодня в Берлин и Париж нет. Это означает большую термоядерную войну, в результате которой ничего не останется. Нам надо проводить новую финансово-экономическую политику. Ресурсы направить на развитие науки, реализацию высших технологий, укреплении армии. Армия в стране, где 11 часовых поясов, не может быть меньше 1,5 миллиона человек. Военный потенциал в Европе уже 3,5 раза выше. За 10 месяцев не можем от Донбасса никак отогнать противника. Нас связывает с Польшей, Словакией, Румынией, украинской границей 14 мостов, 4 железнодорожных переезда, два тоннеля и железнодорожная станция где «переобувают» вагоны. Почему они функционируют? Почему через них везут танки, пушки? Будем сильными, будут слушать, не будет такой агрессивной политики со стороны США, НАТО по отношению к России», - сказал Зюганов.
Собеседник НСН отметил, что перед выводом в 1990-ых годах советских войск из Германии были допущены ошибки, которые сегодня привели к катастрофе.
«Надо было подписывать соглашение, что Германия ни в какие военные блоки входить не будет. Уверен, немцы бы тогда подписали этот документ. Ельцин принял безответственные решения. Затем ушли из Прибалтики, оставив базу подводных лодок. На проблему надо смотреть гораздо глубже», - резюмировал Зюганов.
Ранее депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предложил разбомбить мосты, чтобы предотвратить поставки вооружений в зону СВО на Украине.
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