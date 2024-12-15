Хинштейн заявил о необходимости эвакуировать жителей освобожденных под Курском сел

Жители оккупированных под Курском деревень находились в тяжелейших условиях. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности Курской области Александр Хинштейн.

Чиновник уточнил, что всего за неделю российская армия вытеснила украинские силы из деревень Новоивановка, Плехово и Дарьино. Жители этих населенных пунктов, по словам Хинштейна, несколько месяцев находились под оккупацией в тяжелых условиях.

Хинштейн: Возвращение в приграничье Курской области пока небезопасно

Александр Хинштейн полагает, что жителей указанных деревень необходимо эвакуировать. Этим займутся российские военнослужащие, медики и волонтеры.

Также Хинштейн рассказал, что ВСУ продолжают обстрелы мирного населения Курской области. В ночь на воскресенье, 15 декабря, обломки сбитого ПВО РФ беспилотника упали в Курске.

5 декабря президент Владимир Путин назначил депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Позднее в Кремле пояснили, что его предшественник Алексей Смирнов сам подал в отставку. Он возглавлял регион с мая 2024 года, напоминает напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьАлександр Хинштейн

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