Хинштейн: Возвращение в приграничье Курской области пока небезопасно

По словам Хинштейна, восстановление территорий и возможность возвращения людей домой будут возможны только после полного освобождения курской земли от ВСУ.

5 декабря президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Хинштейна врио губернатора, передает «Радиоточка НСН».

