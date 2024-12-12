Хинштейн: Возвращение в приграничье Курской области пока небезопасно

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что возвращение в приграничные районы области пока небезопасно.

Об этом он сообщил в ходе прямой линии в четверг, отвечая на вопросы жителей, которые покинули свои дома и проживают в пунктах временного размещения.

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По словам Хинштейна, восстановление территорий и возможность возвращения людей домой будут возможны только после полного освобождения курской земли от ВСУ.

5 декабря президент России Владимир Путин по просьбе главы Курской области Алексея Смирнова досрочно прекратил его полномочия и назначил Хинштейна врио губернатора, передает «Радиоточка НСН».

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