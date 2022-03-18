Хинштейн выразил надежду, что YouTube не заблокируют в РФ
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что YouTube не будет заблокирован в России, передает ТАСС.
По словам Хинштейна, от этого действия первоочередно пострадают российские пользователи сервиса.
Ранее в пятницу Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно пресечь распространение на YouTube угроз в адрес россиян.
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в разговоре сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели. По его словам, блокировка популярного в России видеохостинга может произойти в любой момент.
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