Хинштейн выразил надежду, что YouTube не заблокируют в РФ

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выразил надежду, что YouTube не будет заблокирован в России, передает ТАСС.

«Невозможно отказаться!»: BadComedian не нашел в России достойной альтернативы YouTube

По словам Хинштейна, от этого действия первоочередно пострадают российские пользователи сервиса.

Ранее в пятницу Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно пресечь распространение на YouTube угроз в адрес россиян.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в разговоре сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели. По его словам, блокировка популярного в России видеохостинга может произойти в любой момент.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
ТЕГИ:ГосдумаYoutube
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры