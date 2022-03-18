Хинштейн выразил надежду, что YouTube не заблокируют в РФ

По словам Хинштейна, от этого действия первоочередно пострадают российские пользователи сервиса.

Ранее в пятницу Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно пресечь распространение на YouTube угроз в адрес россиян.

Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в разговоре сTelegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у России более чем достаточно оснований для блокировки YouTube, которую в экспертном сообществе ждут уже две недели. По его словам, блокировка популярного в России видеохостинга может произойти в любой момент.





