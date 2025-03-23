Хинштейн: В Курской области при взрыве мины «Колокольчик» погиб мужчина
В Курской области в Обоянском районе в результате детонации мины «Колокольчик» погиб один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Известно, что 51-летний мужчина собирал металлолом, во время чего и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас. Отмечается, что мина сдетонировала у него в кармане.
Политик выразил соболезнования родным и близким погибшего, пообещав оказать им всю необходимую помощь. Хинштейн добавил, что в районе места происшествия уже отработали саперы. При этом он призвал жителей области быть крайне осмотрительными.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в регионе в результате атаки БПЛА на машину погиб человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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