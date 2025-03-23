Хинштейн: В Курской области при взрыве мины «Колокольчик» погиб мужчина

В Курской области в Обоянском районе в результате детонации мины «Колокольчик» погиб один мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале написал врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Известно, что 51-летний мужчина собирал металлолом, во время чего и подобрал неразорвавшийся суббоеприпас. Отмечается, что мина сдетонировала у него в кармане.