Хилари Клинтон официально поддержала Байдена в президентской гонке
Экс-госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хилари Клинтон официально выразила свою поддержку в президентской гонке бывшему вице-президенту, демократу Джо Байдену. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, соответствующее заявление Клинтон сделала в ходе онлайн-беседы с Байденом. Она, в частности, заявила, что рада быть частью кампании Байдена в целях освещения вопросов, поставленных на карту предстоящих выборов.
Отметим, что Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии. Ранее его поддержали сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, экс-президент США Барак Обама.
Напомним, очередные выборы президента в США запланированы на 3 ноября текущего года. Ранее в апреле Байден уличил Трампа в желании отсрочить проведение выборов.
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