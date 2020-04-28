Хилари Клинтон официально поддержала Байдена в президентской гонке

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты на выборах 2016 года Хилари Клинтон официально выразила свою поддержку в президентской гонке бывшему вице-президенту, демократу Джо Байдену. Об этом сообщает Интерфакс.

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По данным агентства, соответствующее заявление Клинтон сделала в ходе онлайн-беседы с Байденом. Она, в частности, заявила, что рада быть частью кампании Байдена в целях освещения вопросов, поставленных на карту предстоящих выборов.

Отметим, что Байден является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии. Ранее его поддержали сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, экс-президент США Барак Обама.

Напомним, очередные выборы президента в США запланированы на 3 ноября текущего года. Ранее в апреле Байден уличил Трампа в желании отсрочить проведение выборов.


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