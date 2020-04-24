Байден уличил Трампа в желании отсрочить выборы президента США

Кстати, 10 апреля стало известно, что на фоне пандемии COVID-19 Дональд Трамп впервые догнал Джо Байдена по популярности среди избирателей. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на данные собственного исследования.

В его ходе выяснилось, что не менеe 42% опрошенных проголосовали бы за Байденa. Столько же респондентов заявили, что поддержали бы Трампa. При этом 7% участников опроса признались, что отдали бы свой голос за другого кандидата. При этом в марте голосовать за Джо Байдена были готовы 49% респондентов, а за Дональда Трампа — лишь 40%.

Как отмечают аналитики, одной из причин потери Байденом поддержки избирателей является тот факт, что он из-за пандемии коронавируса лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. При этом Трамп ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых в борьбе с распространением COVID-19.

