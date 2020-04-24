Байден уличил Трампа в желании отсрочить выборы президента США
Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии Джо Байден полагает, что действующий глава государства Дональда Трампа попытается отсрочить президентские выборы в США, намеченные на ноябрь. Об этом сообщает Politico. По мнению Байдена, Трамп рассматривает это, как единственный способ, который поможет ему выиграть президентскую гонку, отмечает Свободная пресса.
Politico уточняет, что бывший вице-президент ранее выступал с заявлениями о том, что пандемия COVID-19 никак не должна повлиять на проведение выборов. А для того, чтобы гражданам не пришлось нарушать самоизоляцию и социальную дистанцию, провести голосование, по мнению Байдена, можно было бы по почте.
Кстати, 10 апреля стало известно, что на фоне пандемии COVID-19 Дональд Трамп впервые догнал Джо Байдена по популярности среди избирателей. Об этом сообщил телеканал Fox News, ссылаясь на данные собственного исследования.
В его ходе выяснилось, что не менеe 42% опрошенных проголосовали бы за Байденa. Столько же респондентов заявили, что поддержали бы Трампa. При этом 7% участников опроса признались, что отдали бы свой голос за другого кандидата. При этом в марте голосовать за Джо Байдена были готовы 49% респондентов, а за Дональда Трампа — лишь 40%.
Как отмечают аналитики, одной из причин потери Байденом поддержки избирателей является тот факт, что он из-за пандемии коронавируса лишен возможности проводить митинги и участвовать в общественных мероприятиях. При этом Трамп ежедневно проводит пресс-конференции, на которых рассказывает о мерах, принимаемых в борьбе с распространением COVID-19.
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