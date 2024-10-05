«Хезболла»: При попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе прогремел взрыв

При попытке Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) выйти к окрестностям населенного пункта Одайсе, расположенного на юге Ливана, прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили представители ливанского шиитское движение «Хезболла».

По данным объединения, среди израильских военных есть потери. Отмечается, что представители движения вступили в столкновение с израильской пехотой, после чего случился взрыв. В связи с этим военные ЦАХАЛ вынуждены были отступить.

До этого самолеты ВВС Израиля нанесли два удара по жилым домам в южном пригороде ливанской столицы Бейрут.