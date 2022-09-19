В Госдуме заявили, что референдум о присоединении ЛНР состоится с ближайшее время
19 сентября 202220:42
Референдум о присоединении самопровозглашенной Луганской народной республики к РФ состоится в ближайшее время. Такое заявление сделал депутат Госдумы Водолацкий, передает ТАСС.
По словам Водолацкого, избирательная система ЛНР готова на 100%.
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19 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru