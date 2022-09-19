В Госдуме заявили, что референдум о присоединении ЛНР состоится с ближайшее время

Референдум о присоединении самопровозглашенной Луганской народной республики к РФ состоится в ближайшее время. Такое заявление сделал депутат Госдумы Водолацкий, передает ТАСС.

По словам Водолацкого, избирательная система ЛНР готова на 100%.


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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Госдума
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