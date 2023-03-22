Херш: Шольц во время поездки в США обсуждал диверсию на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш, который ранее обнародовал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков», заявил, что эта диверсия обсуждалась в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в США, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем 3 марта. Лидеры выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Кроме того, Байден и Шольц обсудили другие международные вопросы и подтвердили «прочные двусторонние отношения».