Херш: Шольц во время поездки в США обсуждал диверсию на «Северных потоках»

Американский журналист Сеймур Херш, который ранее обнародовал данные о причастности США к подрыву «Северных потоков», заявил, что эта диверсия обсуждалась в ходе визита канцлера Германии Олафа Шольца в США, передает РИА Новости.

Президент США Джо Байден провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем 3 марта. Лидеры выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России. Кроме того, Байден и Шольц обсудили другие международные вопросы и подтвердили «прочные двусторонние отношения».

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Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что за подрывом все-таки стоят США, которые годами боролись с трубопроводами. 16 марта стало известно, что Дания не допустит Россию для участия в расследовании диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил глава датского министерства иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен.

До этого Сеймур Херш со ссылкой на осведомленный источник заявил, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США под прикрытием учений НАТО, а спустя три месяца взрывное устройство активировали при помощи норвежского гидроакустического буя.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАСеверный ПотокГермания

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