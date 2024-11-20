Херш: Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан через две недели
Израиль готовится в ближайшее время аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.
Со ссылкой на собственные источники Херш заявил, что Израиль принудительно переселяет жителей севера сектора Газа на юг на фоне ожесточенных бомбардировок, а также лишения воды и пищи тех, кто остался. Журналист указал, что контроль над этой территорией и над Западным берегом реки Иордан – это «основное требование правых сил в Израиле».
Источник из числа американских чиновников сообщил Хершу, что военные Израиля оккупируют оставшуюся часть Западного берега в ближайшее время. Вероятно, это произойдет через две недели, добавил он.
Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен потребовал от Израиля фундаментально изменить подход в своих действиях на Западном берегу реки Иордан после гибели там американской правозащитницы в результате действий израильской армии. Он отметил, что в Вашингтоне видят сообщения о применении избыточной силы против палестинцев со стороны израильской армии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru