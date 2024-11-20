Херш: Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан через две недели

Израиль готовится в ближайшее время аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан, сообщил журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

Со ссылкой на собственные источники Херш заявил, что Израиль принудительно переселяет жителей севера сектора Газа на юг на фоне ожесточенных бомбардировок, а также лишения воды и пищи тех, кто остался. Журналист указал, что контроль над этой территорией и над Западным берегом реки Иордан – это «основное требование правых сил в Израиле».