Блинкен потребовал от Израиля изменить подход в действиях на Западном берегу

Он отметил, что в Вашингтоне видят сообщения о применении избыточной силы против палестинцев со стороны израильской армии. По словам Блинкена, «недопустимо, что второй американский гражданин убит от рук израильских сил безопасности».

Госсекретарь США подчеркнул, что американская сторона изучает результаты расследования инцидента и донесет до израильского руководства необходимость изменений.

Ранее, 6 сентября, палестинское агентство WAFA сообщило о гибели 26-летней гражданки США турецкого происхождения. По его версии, она умерла от ранения, полученного при разгоне израильскими силами демонстрации неподалеку от Наблуса. По информации WAFA, американка принимала участие в акции протеста против политики израильского правительства, направленной на расширение сети еврейских поселений на Западном берегу Иордана, передает «Радиоточка НСН».

