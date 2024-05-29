Хейли во время визита в Израиль написала на артиллерийском снаряде «прикончи их»

Бывшая участница президентской гонки в США Никки Хейли во время визита в Израиль написала на артиллерийском снаряде фразу «прикончи их» (finish them). Фотографию, на которой запечатлен этот момент, опубликовал в X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождавший ее во время поездки израильский парламентарий Дэнни Данон.

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Хейли имела в виду палестинское движение ХАМАС. Выступающие в США в поддержку Палестины активисты назвали поступок Хейли отвратительным свидетельством морального разложения.

Пользователи соцсетей яро обсуждают поступок Хейли, называют ее террористкой и даже требуют арестовать.

В начале марта Хейли объявила об отказе от борьбы за право баллотироваться в президенты США от республиканцев, отмечает RT.

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ФОТО: соцсети израильского парламентария Дэнни Данон
ТЕГИ:ООНХамасИзраильПолитика

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