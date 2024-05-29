Хейли во время визита в Израиль написала на артиллерийском снаряде «прикончи их»

Бывшая участница президентской гонки в США Никки Хейли во время визита в Израиль написала на артиллерийском снаряде фразу «прикончи их» (finish them). Фотографию, на которой запечатлен этот момент, опубликовал в X (бывший Twitter, заблокирован в России) сопровождавший ее во время поездки израильский парламентарий Дэнни Данон.