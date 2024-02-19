Хейли обвинила Трампа в помощи Путину
Экс-лидер США, кандидат в президентты Дональд Трамп наделяет российского президента Владимира Путина полномочиями на атаки Москвы на страны НАТО своими одобрительными заявлениями. Об этом в интервью телеканалу ABC заявила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.
По ее словам, заявления Трампа недельной давности «пробирают до костей».
Напомним, Трамп подчеркнул 11 февраля, что поддержал бы потенциальное нападение на страны Североатлантического альянса со стороны России, если те не желают выполнять договоренности и выделять 2% от бюджета на оборону.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп способен остановить конфликт на Украине.
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