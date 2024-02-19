Хейли обвинила Трампа в помощи Путину

Экс-лидер США, кандидат в президентты Дональд Трамп наделяет российского президента Владимира Путина полномочиями на атаки Москвы на страны НАТО своими одобрительными заявлениями. Об этом в интервью телеканалу ABC заявила кандидат в президенты США от Республиканской партии Никки Хейли.

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По ее словам, заявления Трампа недельной давности «пробирают до костей».

Напомним, Трамп подчеркнул 11 февраля, что поддержал бы потенциальное нападение на страны Североатлантического альянса со стороны России, если те не желают выполнять договоренности и выделять 2% от бюджета на оборону.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Трамп способен остановить конфликт на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияНАТОВладимир ПутинДональд Трамп

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