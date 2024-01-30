Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира
Бывшего президента США Дональда Трампа в четвертый раз выдвинули на Нобелевскую премию мира, передает телеканал Fox News.
Политика выдвинула член Палаты представителей Клодия Тенни. Она представляет Республиканскую партию от штата Нью-Йорк.
В заслугу Трампу законодатель поставила помощь в подписании документов о нормализации отношений между Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном. По ее мнению, экс-президент доказал, что снижение напряженности на Ближнем Востоке возможно без разрешения палестино-израильского конфликта.
Выдвижение кандидатов на Нобелевскую премию мира продлится до 31 января. После этого такая возможность будет только у членов комитета.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Трамп в случае переизбрания сможет остановить конфликт на Украине, сообщает «Радиоточка НСН».
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