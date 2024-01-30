Орбан назвал Трампа способным остановить конфликт на Украине лидером

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что бывший президент США Дональд Трамп способен остановить конфликт на Украине. Об этом пишет французское издание Le Point.

СМИ: Венгрия не будет препятствовать созданию фонда военной помощи Украине

Орбан добавил, что он по-прежнему уверен в том, что военного конфликта между Россией и Украиной не было бы, будь на месте американского президента Дональд Трамп. Венгерский премьер назвал американца «достаточно сильным лидером, чтобы остановить войну».

Ранее Дональд Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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