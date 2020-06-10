Хасбулатов: Олигархат в России есть, его влияние - сокрушительное

«Мне кажутся смешными такие высказывания. Тем более от человека, находящегося на очень серьезной должности. Олигархи во всем мире используют свою экономическую власть для влияния на политику государства, все структуры власти. Влияние олигархата сокрушительное. Не только в России. События в США сейчас – это тоже следствие предельного неравенства, которое царит в обществе. Социальное расслоение в России наивысшее. Более высокое, чем в Соединенных Штатах. На одном полюсе кучка олигархов, которые контролируют большую часть национального богатства, а 90% - фактически беднота. И небольшая прослойка среднего класса. Правда, Путин сказал, что у нас среднего класса 70%. Видимо, кто-то из олигархов подсказал ему эту нелепость, он и повторил», - заметил ученый.

Он напомнил, что при Путине появились новые олигархи. «Когда пришел Владимир Путин, я помню, как он боролся с наглыми олигархами первой волны. Но тут же появились другие, еще более жадные. Они оказывают колоссальное влияние на все в России. Путин с ними встречается каждый день, прислушивается к ним. Многие решения, которые принимает президент, соответствуют интересам олигархов, а не общества», - посетовал Хасбулатов.

Он считает, что государство должно контролировать олигархов, а не бороться с ними.

«Не надо олигархов раскулачивать. Сколько можно раскулачивать. Надо, чтобы они платили налоги. Надо контролировать их деятельность, привлекать к государственным программам развития производства. Если участвуют – получают льготы, не участвуют – надо душить налогами, потому что они никакой пользы обществу не приносят», - заключил собеседник НСН.

Ранее Руслан Хасбулатов в беседе с НСН раскритиковал правительство, в том числе отметив сохраняющуюся зависимость экономики России от цен на углеводороды.

