Хасбулатов: Майские указы вреднее советских старых нормативных актов

11 сентября16:38
Алина Потёмкина

Бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации заявил НСН, что современная власть наплодила множество вредных регулирующих документов, возможно больше, чем за весь советский период. 

Распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы «регуляторной гильотины» подписал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев. Как пояснил премьер в эфире канала «Россия 24», меру должны реализовать до конца 2019 года.

Отметим, речь идёт о реформе надзорной деятельности, которая предусматривает отмену всех устаревших требований к бизнесу. По идее, после отмены нормативных актов предпринимателям станет проще работать и развивать свою деловую активность.

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов рассказал НСН, почему часть старых советских нормативных актов так и не была отменена в своё время. По его словам, устаревшие документы меняли по мере необходимости и готовности новых мер регулирования.

«Мы отменяли только те акты, которые надо было заменить какой-то новой регулирующей мерой. А если законодатель не предусматривал замену действующих мер, а их были десятки тысяч, ещё даже со времён Сталина, то, как можно их отменять? Поэтому замена была постепенной. А к нынешнему времени, конечно, они давным-давно должны были перестать действовать», — заметил Хасбулатов.

Хасбулатов поспорил с Шохиным о России на грани перестройки

Однако, по его словам, сегодня в России гораздо большую проблему представляют новые нормативные акты и, в частности, «майские указы» президента. Реального воплощения в жизнь они не получают, а отчётность по ним «для галочки» наносит вред. Ярким примером тому, по мнению Хасбулатова, стали указы в области образования, где предполагалось увеличение зарплат педагогам до 200% от среднего заработка по региону.

«Более того, они сами вводят новые нормативы. СССР, РСФСР — мелочёвка, а за последние 20 лет они ввели огромное количество совершенно искусственных, мусорных регулятивных норм, которые затрудняют деятельность бизнес-сообществ. Я помню, я писал об этом, когда критиковал президентские указы, которые систематически не выполняются, а более того, наносят вред. В частности, указы по поводу образования — норму в 200% зарплаты, нормы по регионам. Они нигде не выполняются, а давление на вузы усиливается. Стали увольнять работников, а их норму возлагать на тех, кто остаётся. Сейчас мы уже и дышать не имеем возможности! Потому что всё настолько зарегулировали. А они отчитываются — “Нет, мы всё выполнили, перевыполнили”», — посетовал Хасбулатов.

Напомним, формальное выполнение указов президента критиковал в эфире НСН ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Поводом для обнаружения проблемы в сфере здравоохранения стала ситуация в Нижнем Тагиле, где начались массовых увольнения врачей-хирургов из-за высоких нагрузок и низких зарплат.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Руслан ХасбулатовДмитрий МедведевМайские Указы