Хасбулатов: Майские указы вреднее советских старых нормативных актов
Бывший председатель Верховного Совета Российской Федерации заявил НСН, что современная власть наплодила множество вредных регулирующих документов, возможно больше, чем за весь советский период.
Распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы «регуляторной гильотины» подписал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев. Как пояснил премьер в эфире канала «Россия 24», меру должны реализовать до конца 2019 года.
Отметим, речь идёт о реформе надзорной деятельности, которая предусматривает отмену всех устаревших требований к бизнесу. По идее, после отмены нормативных актов предпринимателям станет проще работать и развивать свою деловую активность.
Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов рассказал НСН, почему часть старых советских нормативных актов так и не была отменена в своё время. По его словам, устаревшие документы меняли по мере необходимости и готовности новых мер регулирования.
«Мы отменяли только те акты, которые надо было заменить какой-то новой регулирующей мерой. А если законодатель не предусматривал замену действующих мер, а их были десятки тысяч, ещё даже со времён Сталина, то, как можно их отменять? Поэтому замена была постепенной. А к нынешнему времени, конечно, они давным-давно должны были перестать действовать», — заметил Хасбулатов.
Однако, по его словам, сегодня в России гораздо большую проблему представляют новые нормативные акты и, в частности, «майские указы» президента. Реального воплощения в жизнь они не получают, а отчётность по ним «для галочки» наносит вред. Ярким примером тому, по мнению Хасбулатова, стали указы в области образования, где предполагалось увеличение зарплат педагогам до 200% от среднего заработка по региону.
«Более того, они сами вводят новые нормативы. СССР, РСФСР — мелочёвка, а за последние 20 лет они ввели огромное количество совершенно искусственных, мусорных регулятивных норм, которые затрудняют деятельность бизнес-сообществ. Я помню, я писал об этом, когда критиковал президентские указы, которые систематически не выполняются, а более того, наносят вред. В частности, указы по поводу образования — норму в 200% зарплаты, нормы по регионам. Они нигде не выполняются, а давление на вузы усиливается. Стали увольнять работников, а их норму возлагать на тех, кто остаётся. Сейчас мы уже и дышать не имеем возможности! Потому что всё настолько зарегулировали. А они отчитываются — “Нет, мы всё выполнили, перевыполнили”», — посетовал Хасбулатов.
Напомним, формальное выполнение указов президента критиковал в эфире НСН ранее президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин. Поводом для обнаружения проблемы в сфере здравоохранения стала ситуация в Нижнем Тагиле, где начались массовых увольнения врачей-хирургов из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
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