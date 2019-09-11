Хасбулатов: Майские указы вреднее советских старых нормативных актов

Распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках системы «регуляторной гильотины» подписал глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев. Как пояснил премьер в эфире канала «Россия 24», меру должны реализовать до конца 2019 года.

Отметим, речь идёт о реформе надзорной деятельности, которая предусматривает отмену всех устаревших требований к бизнесу. По идее, после отмены нормативных актов предпринимателям станет проще работать и развивать свою деловую активность.

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов рассказал НСН, почему часть старых советских нормативных актов так и не была отменена в своё время. По его словам, устаревшие документы меняли по мере необходимости и готовности новых мер регулирования.

«Мы отменяли только те акты, которые надо было заменить какой-то новой регулирующей мерой. А если законодатель не предусматривал замену действующих мер, а их были десятки тысяч, ещё даже со времён Сталина, то, как можно их отменять? Поэтому замена была постепенной. А к нынешнему времени, конечно, они давным-давно должны были перестать действовать», — заметил Хасбулатов.