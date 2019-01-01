Хасбулатов поспорил с Шохиным о России на грани перестройки

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что текущая ситуация в России похожа на времена перестройки. Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По его словам, в 1985 году первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Шохин уверен, что сегодня страна очень близка в повторению пройденного.

С такой точкой зрения в эфире НСН поспорил бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. По его словам, ни о какой перестройке не может быть и речи.

«Шохин, наверное, совершенно забыл теорию и лишился остатков способностей к разумному анализу. То была социалистическая экономика, абсолютная собственность государства. Единственное, существовала колхозно-кооперативная и промышленная кооперация. А так 99% народного хозяйства составляло из государственных предприятий. Поэтому, конечно, и планы, и государственные цели было легче и провозглашать, и осуществлять, поскольку весь экономический аппарат был настроен на выполнение решений руководящего центра», — напомнил Хасбулатов.