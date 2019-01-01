Хасбулатов поспорил с Шохиным о России на грани перестройки
Бывший председатель Верховного совета РФ рассказал НСН, чем нынешний строй отличается от времен правления Горбачёва.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что текущая ситуация в России похожа на времена перестройки. Такое мнение он высказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По его словам, в 1985 году первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев объявил программу ускорения темпов научно-технического прогресса и экономического роста. Шохин уверен, что сегодня страна очень близка в повторению пройденного.
С такой точкой зрения в эфире НСН поспорил бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов. По его словам, ни о какой перестройке не может быть и речи.
«Шохин, наверное, совершенно забыл теорию и лишился остатков способностей к разумному анализу. То была социалистическая экономика, абсолютная собственность государства. Единственное, существовала колхозно-кооперативная и промышленная кооперация. А так 99% народного хозяйства составляло из государственных предприятий. Поэтому, конечно, и планы, и государственные цели было легче и провозглашать, и осуществлять, поскольку весь экономический аппарат был настроен на выполнение решений руководящего центра», — напомнил Хасбулатов.
Собеседник НСН назвал нынешний экономический строй государственно-олигархическим капитализмом, несравнимый с социалистической экономикой.
«Как можно сравнивать социалистическую экономику и такую крайне реакционную форму капитализма? Олигархи бегают в Кремль, открывают левой ногой дверь, но они же имеют свои интересы, свои предприятия, свой титул правления. Они очень далеки от каких-то рекомендаций центра и, естественно, исходят из своих интересов. Даже государственный аппарат не подчиняется президенту! Сколько раз он обращается к правоохранителям: “Да оставьте вы в покое бизнес!”. Он не может совладать с ним, потому что он настолько разросся, благодаря тому же нашему уважаемому президенту, что он уже неуправляемый. Какие могут быть сравнения, аналоги с перестройкой?. Все это чепуха. Просто нужна другая экономическая модель, потому что та модель, которая привела фактически к 20-летнему застою, не годится», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, накануне первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев подтвердил в эфире НСН сообщения о своей госпитализации.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пользователя соцсети «ВКонтакте» оштрафовали за оскорбление Путина
- Появилось видео с места мощного взрыва в Швеции
- Основатель Telegram шесть дней сидит на одной воде ради ясности мыслей
- Более половины россиян осуждают гомосексуалистов
- Американский крейсер грубо подрезал «Адмирала Виноградова»