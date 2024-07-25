Харрис заявила о своем участии в президентских выборах в США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что примет участие в президентских выборах в стране в ноябре 2024 года. Соответствующую запись американский политик сделала в соцсети X, сообщило агентство ТАСС.

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Харрис отметила, что будет представлять Демократическую партию США вместо действующего лидера США Джо Байдена, который выбыл из президентской гонки. Также вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию.

Кандидатуру Харрис поддержали и лидеры демократов в Конгрессе США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Харрис разрушит страну в случае победы на президентских выборах.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Демократическая Партия СШАПолитикаВыборы Президента США

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