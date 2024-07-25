Харрис заявила о своем участии в президентских выборах в США

Харрис отметила, что будет представлять Демократическую партию США вместо действующего лидера США Джо Байдена, который выбыл из президентской гонки. Также вице-президент выпустила агитационный ролик и призвала сограждан вкладывать деньги в ее президентскую кампанию.

Кандидатуру Харрис поддержали и лидеры демократов в Конгрессе США.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Харрис разрушит страну в случае победы на президентских выборах.

