СМИ: Штаб Трампа пожаловался на перевод средств кампании Байдена Харрис

Предвыборный штаб экс-главы США Дональда Трампа подал жалобу в избирательную комиссию, так как вице-президент Камала Харрис не имеет права распоряжаться средствами, переведенными предвыборному штабу от Джо Байдена, сообщает CNN.

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Собранные средства предвыборной кампанией Байдена могут быть использованы Харрис, если она станет кандидатом. Однако попытка перевода этих денег может привести к суду. В штабе отмечается, что вице-президент пытается незаконно получить 91,5 млн долларов из оставшихся от кампании Байдена средств.

Ранее в Конгрессе США потребовали импичмента Харрис и отставки Байдена, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Pool / ABACA
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд ТрампДжо Байден

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