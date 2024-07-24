Трамп: Харрис разрушит США в случае победы на выборах

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис разрушит страну, если победит на выборах в ноябре, сообщил телеканалу Newsmax экс-президент Дональд Трамп.

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По его словам, Харрис «снова откроет границы и разрушит страну». Трамп указал, что с нетерпением ждет возможности провести дебаты с вице-президентом.

Ранее Трамп назвал Харрис «тупой и злобной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Выборы Президента СШАДональд Трамп

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