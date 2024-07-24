Трамп: Харрис разрушит США в случае победы на выборах
24 июля 202406:36
Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис разрушит страну, если победит на выборах в ноябре, сообщил телеканалу Newsmax экс-президент Дональд Трамп.
По его словам, Харрис «снова откроет границы и разрушит страну». Трамп указал, что с нетерпением ждет возможности провести дебаты с вице-президентом.
Ранее Трамп назвал Харрис «тупой и злобной», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru