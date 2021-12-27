Харрис пригрозила России «самыми сильными» санкциями

Москву могут ждать ограничительные меры, которых еще не было, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление вице-президента США Камалу Харрис.

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Речь идет о ситуации из-за Украины. По ее словам, Вашингтон координирует свою позицию с союзниками и всю информацию передает напрямую российским властям. «Мы работаем с нашими союзниками <…> и очень ясно дали понять, что готовы применить санкции, которых вы еще не видели раньше», — сообщила Харрис.

Она подчеркнула, что США отстаивают территориальную целостность Украины, и «очень ясно даем понять, что России не следует посягать на суверенитет Украины».

Бывшие американские чиновники соревнуются в нагнетании страха перед Россией, считает политолог Руслан Бальбек. По его мнению, экс-представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, предложивший ввести новые санкции против Москвы, «о России ничего не знает».

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ФОТО: instagram.com/kamalaharris
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСША
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