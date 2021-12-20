Зеленский заявил о необходимости превентивных санкций против России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что против России необходимо ввести превентивные санкции, сообщает ТАСС.
По его мнению, это позволит не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза.
«Чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», - сказал украинский лидер.
Зеленский отметил, что такие санкции необходимы также для того, чтобы не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.
Ранее американские дипломаты посетили Киев с официальным визитом, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщает RT.
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