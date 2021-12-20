Зеленский заявил о необходимости превентивных санкций против России

По его мнению, это позволит не допустить возможной эскалации на Украине и в странах Европейского союза.

«Чтоб даже не было ни единой мысли об эскалации в каким-либо регионе, потому что мы видим, что это не только связано с Украиной, а с любым государством Европейского союза», - сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что такие санкции необходимы также для того, чтобы не допустить возможного размещения российского ядерного оружия на территории Белоруссии.

Ранее американские дипломаты посетили Киев с официальным визитом, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией, сообщает RT.

